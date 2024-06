Alcuni automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, dopo essere rimasti bloccati nei veicoli a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto sul Foggiano, in particolare a San Severo. Non risultano feriti. Volontari della protezione civile e cinque squadre dei vigili del fuoco sono giunti sul posto per liberare dall'acqua i box, gli esercizi commerciali e le abitazioni.