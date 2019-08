Nubifragio ad Ascoli, il sindaco ai cittadini: "Rimanete a casa"

In seguito al violento nubifragio che si è abbattuto su Ascoli Piceno e in provincia "si invita tutta la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni o a ripararsi in luoghi al coperto". Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco della città marchigiana, Marco Fioravanti. "Le forze dell'ordine e gli addetti ai lavori - spiega - sono in strada per cercare di risolvere i principali problemi causati dal forte maltempo".