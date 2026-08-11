Nube vulcanica sull'Etna, sospesi gli atterraggi a Catania fino alle 19

Passeggeri in attesa all'aeroporto di Catania © Ansa
L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Restano infatti sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 19 a causa della nube vulcanica in atmosfera. Le partenze di aerei presenti nello scalo sono consentite dalla pista 08. Lo rende noto la Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.