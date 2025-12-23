Sedicenne morto a Novara, l'autopsia conferma l'annegamento

Il sedicenne, ha confermato Chiarelli, era stato accompagnato a casa dal padre di un'amica, insieme alla stessa ragazza, ma avrebbe chiesto di scendere dall'auto a poca distanza dalla sua abitazione di via Roggia Ceresa nel quartiere di Santa Rita, lasciando padre e figlia nei pressi del supermercato Conad di Strada Biandrate. L'amica, notandolo allontanarsi in modo incerto, gli avrebbe poi inviato un messaggio Whatsapp per chiedergli se andava tutto bene. Il giovane avrebbe risposto con un messaggio vocale poco chiaro. In seguito, sempre quella notte, il ragazzo avrebbe avuto una conversazione telefonica di circa 20 minuti con un'altra amica. Tutti questi elementi saranno approfonditi dagli inquirenti nei colloqui con le persone che hanno visto o avuto contatti con Dario nelle ore precedenti alla scomparsa.