Novara, rifiutò di indossare la mascherina in classe: professoressa sospesa

Una professoressa del liceo scientifico Antonelli di Novara si era rifiutata di indossare la mascherina in classe, nonostante i ripetuti inviti della dirigente scolastica. Ne era nata un'accesa discussione ed erano addirittura intervenuti i carabinieri per calmare la situazione. Ora la docente è stata sospesa dall'insegnamento almeno fino alla fine dell'anno scolastico, come deciso dalla commissione disciplinare dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara.