Dal patentino all'assicurazione, le norme per la tutela dalle aggressioni di cani

Resta l'obbligo del guinzaglio di una misura non superiore a 1,50 metri per i cani a passeggio sia in aree urbane sia in luoghi aperti al pubblico. Unica eccezione le aree cani che devono essere identificabili e recintate. Il proprietario del cane deve avere sempre con sé la museruola, morbida o rigida, che l'animale deve indossare in caso di pericolo. Per "favorire la formazione e l'acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane" occorre che i proprietari seguano dei corsi per conseguire il cosiddetto "patentino".