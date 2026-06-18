Foto degli under 14 sui social, serve il consenso di entrambi i genitori

Al compimento dei 14 anni la normativa italiana cambia, perché riconosce ai ragazzi e alle ragazze la facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini. Per quanto riguarda gli under 14, però, il Garante per la protezione dei dati personali ha ricordato che i minori meritano una tutela rafforzata. La pubblicazione delle loro immagini sui social quindi costituisce un trattamento di dati personali, per il quale è richiesta una base giuridica idonea. Non rilevano, ha precisato il Garante, la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l’eventuale impostazione privata del profilo, poiché i contenuti online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a terzi.