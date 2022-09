Nord Stream, nube di metano sull'Italia: nessun pericolo

Arriverà anche in Italia la nube di metano fuoriuscita dai condotti sottomarini di Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nel Mar Baltico.

Le perdite di gas dall'impianto russo (all'incirca 80mila tonnellate) hanno provocato la formazione della nube che, secondo gli esperti, non è dannosa né per l'ambiente né per la salute dei cittadini, dato che in atmosfera si è molto diluita.