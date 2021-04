Nonna Marietta compie 112 anni, auguri all'ultracentenaria più longeva d'Italia

Maria Olivia, che tutti conoscono come Marietta, ha compiuto 112 anni, confermandosi l'ultracentenaria più longeva del Paese. La "nonna d’Italia" ha festeggiato in una stanza addobbata di fiori e palloncini nella sua Piazza Armerina, un borgo medievale della provincia di Enna, dove è nata il 16 aprile 1909.

Otto figli, di cui cinque ancora in vita, e 58 tra nipoti e pronipoti, ma al ricevimento sono stati ammesse poche persone e alcuni familiari, a causa del Covid.

Tra i presenti il pronipote Danny Catalano che ha curato i particolari della festa e le ha scritto una dedica dolcissima su Facebook: "Purtroppo da due anni a questa parte non è più la stessa festa, non possiamo festeggiarti alla grande, ma non posso farti passare inosservata. Sei la nonna di tutti gli italiani e ancora sei la speranza di un popolo, soprattutto in questo periodo storico".

Tra i primi a bussare alla porta di Maria Oliva, nello storico quartiere Monte, è stato il sindaco Nino Catalano: le ha regalato una torta con lo stemma del Comune e, immancabile, un un fascio di rose.