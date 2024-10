L'impresa di nonna Maria: "A 80 anni mi sono lanciata col paracadute"

Nel giorno della festa dei nonni, il 2 ottobre, a "Pomeriggio Cinque" nonna Maria ha dimostrato con una straordinaria impresa che l'età può essere solo un numero. La donna, 80 anni, con coraggio ed energia si è lanciata con il paracadute per la prima volta in vita sua. "All'inizio avevo un po' di paura perché non sapevo come fosse ma - racconta la signora ai microfoni della trasmissione di Canale 5 - dopo pochi minuti, una volta che si è aperto il paracadute, è stato fantastico. Mi sono potuta godere il paesaggio". Dopo questa esperienza piena di adrenalina, nonna Maria ha addirittura pilotato un aliante.