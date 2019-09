Non vaccinata, contrasse il tetano: fuori pericolo bimba veronese

Per ora, però, la bambina veronese ha lasciato la Terapia intensiva pediatrica dell'"Ospedale della donna e del bambino" della città scaligera ed è stata trasferita in un altro reparto. "Il tetano - ribadisce il professor Paolo Biban, direttore della Pediatria a indirizzo critico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - è una malattia molto pericolosa, che mette a rischio la vita, questo è stato il primo caso di tetano che ha visto nei bambini, e così molti medici come me. Parte in modo subdolo, è una malattia sistemica che prende tutto il corpo".



La bambina non era mai stata sottoposta alla profilassi vaccinale obbligatoria contro il tetano "non per motivi ideologici - aveva spiegato l'avvocato della famiglia - ma per precauzione, in quanto in famiglia ci sarebbero stati dei casi di intolleranza ai vaccini". E il mancato adempimento all'obbligo vaccinale non non era stato segnalato all'Asl competente e all'amministrazione comunale perché la piccola frequenta una scuola elementare provata non parificata. Ma a giugno, dopo una banale caduta, aveva accusato i sintomi di infezione da tetano, tanto gravi da essere ricoverata in condizioni critiche.



Sul caso la Procura aveva aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravissime per le conseguenze della mancata vaccinazione; i genitori hanno un'altra figlia, più piccola, che a sua volta non risulta essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie.