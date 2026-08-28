Non solo Valle Castellana (Teramo): ecco quando la benzina è "comunale"

A riportare i casi, tutti in provincia di Ascoli Piceno, è Il Messaggero, partendo da Force, dove il distributore comunale è operativo dal 2016, dopo che l'impianto privato presente ha chiuso. Anche in questo caso i prezzi sono più contenuti rispetto ad altre stazioni: 1,928 euro per il gasolio e 1,838 per la benzina. "Il ricarico è di 7 centesimi al litro e serve a coprire manutenzione e costi di gestione. Il Comune non guadagna", ha dichiarato il sindaco Amedeo Lupi.