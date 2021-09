"Far pagare le prestazioni sanitarie? E' una proposta tipica della politica, per noi i malati sono tutti uguali, nel nostro codice deontologico gli uomini sono tutti uguali". Così Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Martedì l'assessore regionale del Lazio, Alessio D'Amato, aveva affermato: "I no vax che contraggono il Covid dovranno pagare i ricoveri".