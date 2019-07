No Tav, leader movimento: "La nostra sarà manifestazione pacifica"

Guido Fissore, storico esponente del movimento No Tav, "rassicura" il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo cui non verranno tollerati atti di violenza. "La nostra sarà una manifestazione pacifica e determinata. Vogliamo arrivare al cantiere", spiega a proposito della dimostrazione in programma sabato pomeriggio. "A Salvini vanno bene le manifestazioni non violente? Allora perché ci sono blocchi a 2 km dall'area?", conclude Fissore.