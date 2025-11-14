Nicole Pravadelli: “Mai chiesto l’affido esclusivo di mio figlio, voglio tutelare la nostra privacy”

La donna aggiunge di aver scelto la linea del silenzio finora. “Non avrei mai voluto parlare ai giornali, cosa che infatti è stata evitata fino ad oggi, ma mi vedo costretta a dover difendere la privacy di mio figlio in primis e la mia, chiedendo quindi di interrompere la pubblicazione di articoli nei quali non venga raccontata, oltretutto tutta la verità. La verità è molto lontana da quello che si legge sui quotidiani, quando non si conosce anche il rovescio della medaglia. Sono molto addolorata e stanca di subire, di leggere bugie. Stanca di dovermi difendere da un caso che è diventato mediatico, e che invece vede al centro la vita di mio figlio e la mia. In tutto ciò non viene considerato, anzi non mi è stato mai chiesto, il mio punto di vista, la mia opinione, e non è stata per nulla considerata la sofferenza umana che si cela, dietro la intera vicenda”.