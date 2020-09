Neve in montagna, trombe d'aria e forte vento da nord a sud: Italia nella morsa del maltempo

Neve e gelate in montagna , dove alcuni valichi sono stati chiusi, una grandinata ad Ancona , pioggia forte a Roma e vento in Emilia Romagna , con trombe d'aria in Calabria. Il maltempo causa danni e disagi da nord a sud, con allerta meteo in diverse Regioni. Due alpinisti sono rimasti bloccati dalla bufera in un bivacco a 3.100 metri sul Gran Paradiso.

Peggiora in Campania, Capri isolata - Prorogata l'allerta meteo in Campania, dove la criticità di è alzata ad arancione fino alle 6 di lunedì mattina. Capri è isolata dalla terraferma e i disagi, oltre a molti pendolari, hanno colpito anche decine di turisti costretti a rimanere sull'isola, dove si è abbattuta una violenta mareggiata. Situazione difficile anche a Ischia e Procida, dove viaggia solo qualche nave.

Grandine ad Ancona - Disagi ad Ancona, su cui si è abbattuta una violenta grandinata. Nel Maceratese continuano gli interventi dei pompieri dopo i danni provocati dal vento forte.

Cade un albero a Roma, mareggiata sul litorale - A Roma un albero è caduto a Trastevere, in via Dandolo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Non risultano feriti: disagi al traffico. Inoltre una forte mareggiata ha spazzato il litorale con gravi danni sulle coste. A Ostia la statua di Nettuno ha perso il suo tridente a causa dell'impeto delle onde.

Frosinone, pioggia e neve in montagna - In diverse zone montane del Lazio è caduta la neve, con fiocchi intorno ai 2mila metri in provincia di Frosinone, mentre le temperature sono scese bruscamento, con livelli invernali. La neve in questo periodo nel Lazio non si ricordava da decenni.

Neve a Cuneo, chiuso il valico con la Francia - Chiuso per maltempo il valico tra la provincia di Cuneo e il Queyras francese dopo la nevicate che ha costretto i mezzi spartineve ad entrare in azione.

Reggio Emilia, danni per vento forte - Gravi danni nel Reggiano per le fortissime raffiche di vento, che hanno reso necessari un centinaio di interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto, a Reggio Emilia, su un'auto della polizia municipale in transito: uno degli agenti se l'è cavata con qualche graffio. Molte le piante cadute che hanno causato gravi disagi alla circolazione automobilistica.

Tromba d'aria a Gioia Tauro, container rovesciati - A Gioia Tauro si è abbattuto una tromba d'aria che, nel porto, ha rovesciato diversi container vuoti. Sospesa momentaneamente l'attività dello scalo. Danni e disagi anche sulle strade per alberi sradicati e cartelloni pubblicitari divelti.

Bloccati a 3mila metri, salvati i due alpinisti - Sono stati messi in salvo i due alpinisti olandesi rimasti loccati da venerdì nel bivacco Grappein, a quota 3.100 metri, sul massiccio del Gran Paradiso in Val d'Aosta. E' intervenuta una squadra del soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza, partita a piedi per recuperarli.