Neurologi umbri lanciano allarme: "C'è carenza di farmaci anti ictus"

I neurologi dei principali ospedali umbri lanciano l'allarme sulla carenza di farmaci anti ictus.

"Sia in Umbria che su territorio nazionale c'è carenza di farmaci per la cura dell'ictus. Occorre un piano di razionalizzazione delle scorte e un uso senza sprechi". Questo il parere dei neurologi in forza agli ospedali di Perugia, Città di Castello e Foligno. Le cause dell'irreperibilità di questi prodotti sono numerose, prima di tutto la maggiore richiesta per l'invecchiamento della popolazione, ma anche per la scarsa capacità produttiva dell'industria farmaceutica spesso delocalizzata con altri mercati da tutelare prioritariamente rispetto a quello italiano.