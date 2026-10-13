Neonato abbandonato in un sacchetto a Cinisello Balsamo, uno dei soccorritori: "Era ancora sporco di sangue"

Ad accorgersi del neonato sarebbe stata una donna che, poco dopo le 16, portava a passeggio il cane. "Mentre passavo di qua ho visto una signora che si stava avvicinando al piccolo che era nudo e sporco di sangue, accanto a lui c'era una borsa di plastica rigida, di quelle che si usano per fare la spesa, con ancora all'interno parte della placenta e alcuni stracci. Abbiamo chiamato il 112 e ci hanno dato indicazioni al telefono su come comportarci. Fortunatamente la signora nello zaino aveva una felpa così abbiamo potuto riscaldarlo fino a quando non è arrivata la croce rossa" prosegue.