Neonato abbandonato in un sacchetto a Cinisello Balsamo, uno dei soccorritori: "Era ancora sporco di sangue"

Alle telecamere di "Ore 11" parla uno dei soccorritori del neonato abbandonato sotto un albero in un'area verde all'esterno di un condominio a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. "L'unica cosa che mi è rimasta impressa negli occhi è questo bimbo nudo per terra sotto un albero, era davvero molto bello" dice l'uomo visibilmente scosso.
Ad accorgersi del neonato sarebbe stata una donna che, poco dopo le 16, portava a passeggio il cane. "Mentre passavo di qua ho visto una signora che si stava avvicinando al piccolo che era nudo e sporco di sangue, accanto a lui c'era una borsa di plastica rigida, di quelle che si usano per fare la spesa, con ancora all'interno parte della placenta e alcuni stracci. Abbiamo chiamato il 112 e ci hanno dato indicazioni al telefono su come comportarci. Fortunatamente la signora nello zaino aveva una felpa così abbiamo potuto riscaldarlo fino a quando non è arrivata la croce rossa" prosegue.
"C'era umidità e il bambino stava diventando cianotico. Ogni volta che ne parlo mi viene il magone, è stato triste vedere un bambino così piccolo abbandonato a terra" conclude.