Neonati sepolti, Chiara non risponde al Gip | L'avvocato: "Secondo me in questa storia qualche pezzo manca"

"Chiara si è avvalsa della facoltà di non rispondere, una scelta tecnica - ha spiegato il suo legale, l'avvocato Nicola Tria -. Ovvio che questo non significa, e mi preme chiarirlo, che in un altro momento non possa di nuovo rendere dichiarazioni o sottoporsi a interrogatorio, così come ha fatto anche in due circostanze in precedenza. Una volta presentandosi spontaneamente e una volta essendo interrogata e quindi quella attuale, ripeto, è una scelta strettamente tecnica". L'avvocato ha aggiunto: "Io credo anche che Chiara abbia comunque fornito un contributo per nulla irrilevante alla ricostruzione dei fatti".