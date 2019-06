Neolaureati in Pronto soccorso, decine in ogni Regione

Decine di neolaureati senza specializzazione lavorano in ogni Regione nei Pronto soccorso e a bordo delle ambulanze. Lo riferisce il sindacato Anaao Assomed. "Sono un medico a gettone, non sono specializzata. Dovrei occuparmi solo di urgenze minori in Pronto soccorso, ma di notte siamo soltanto in due. Non sono formata, è un rischio grave per il paziente e per me", racconta una dottoressa che lavora in Veneto.