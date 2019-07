Nel Cara di Mineo (chiuso) sono rimasti 117 cani. L'appello di Salvini: "Adottateli"

Salvini: "Se qualcuno apre le porte di casa sua..." - Matteo Salvini ha lanciato la richiesta di aiuto per gli animali tramite un video: "Siamo in contatto col sindaco. Mineo è un piccolo comune di 5 mila abitanti ed evidentemente non può far fronte alla situazione e per questo abbiamo bisogno di voi, per contributi, affidi e adozioni. Mi piacerebbe che qualcuno possa prendere a cuore uno dei cani di Mineo con un contributo economico o, meglio, aprendo le porte di casa sua", ha detto.



Gli unici "ospiti" - All'interno della strutturta catanese, infatti, sgomberata da diversi giorni dalla presenza dei migranti, sono rimasti soltanto questi 117 cani: “Adottateli, servo uno sforzo collettivo per dare una sistemazione a loro”, ha detto il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta. "Non è un problema da poco", ha spiegato il sindaco pensando al fatto che il 31 agosto la struttura dovrà essere liberata e gli animale, entro quella data dovranno avere trovato una sistemazione. Se così non fosse, servirebbero al Comune di Mineo circa 150mila euro per pagare un rifugio privato. "Figuratevi che significa per le casse di un piccolo ente come il nostro che non riesce a chiudere il bilancio e non riesce a pagare gli scuolabus”, ha concluso il primo cittadino.