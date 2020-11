Natale, la Messa prima del coprifuoco delle 22? Ecco come il coronavirus cambierà la festività cattolica

In attesa del Dpcm ad hoc per le festività , il governo tratta per arrivare a un accordo per l'attesa Messa di Natale nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Come giovedì il ministro Francesco Boccia ha affermato: " La nascita di Gesù può essere anticipata di due ore ". Questo perché nonostante l'allentamento previsto con le riaperture, dato il migliorato quadro epidemiologico, rimarrà in tutta Italia il coprifuoco dalle 22 .

A causa della pandemia di coronavirus, il Comune di Milano ha disposto l'annullamento della tradizionale fiera di Sant'Ambrogio, quella degli "Oh Bej Oh Bej", che si sarebbe dovuta tenere dal 5 all'8 dicembre. Palazzo Marino ha spiegato che organizzare l'evento, che prevede la presenza di circa 400 operatori, è "molto complicato" e che l'attuale "situazione epidemiologica non lo permette". Gli "Oh Bej Oh Bej", che si svolgono in piazza Castello e rappresentano l'inizio del Natale, attirano ogni anno migliaia di cittadini e turisti.

Non è detto che la Cei accetti la proposta di anticipare tra le 18 e le 20 le celebrazioni di Natale, ma è questa una delle ipotesi sul tavolo del governo. L'esecutivo ha accolto gli appelli del Comitato tecnico-scientifico che da giorni invita alla cautela paventando una nuova ondata a seguito delle riaperture.

Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che "allo stato attuale, il coprifuoco alle 22 vale anche per la Messa della vigilia". Ma comunque, ha assicurato, "una valutazione sarà fatta nei prossimi giorni". La linea imbracciata dal governo, quindi, sembra orientarsi sul no alla deroga al coprifuoco per la celebrazione cattolica.

"Seguire la Messa e lo dico da cattolico due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia", ha sottolineato Boccia giovedì in videoconferenza con i governatori. "Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è eresia non facciamo i sepolcri imbiancati", ha osservato.

A fugare ogni dubbio sulla linea dura del governo ci pensa infine il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, che ha evidenziato che "a Natale sicuramente resterà il coprifuoco dalle 22".