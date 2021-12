Natale con il maltempo, allerta gialla in almeno sei Regioni

Ansa

Ci sarà molta pioggia sulle festività natalizie degli italiani. Per tutto il giorno c'è allerta gialla per maltempo in sei regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Toscana e Umbria. E la perturbazione che sta attraversando il centro-sud si protrarrà anche nel giorno di Santo Stefano per poi scendere verso la Sicilia.