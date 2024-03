Napoli, violenza su turista inglese: arrestato il gestore di un pub

A Napoli un uomo di 27 anni è stato arrestato perché sospettato di violenza sessuale nei confronti di una turista inglese.

L'indagine è scattata dopo la denuncia da parte della vittima. Il 27enne, lo scorso luglio in un locale in centro e in orario notturno, dopo aver servito drink alla donna, notandola recarsi all'interno del bagno del locale l'avrebbe seguita e poi costretta a subire un rapporto sessuale.