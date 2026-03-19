Napoli, ubriaco fugge dal bar con lo champagne rubato. Si mette alla guida del suo tir e finisce contro un'auto: denunciato

Aveva alzato troppo il gomito. Era ubriaco e barcollante fuori dal bar, a Mugnano, Napoli. Non pago di quanto aveva bevuto ha preso una bottiglia di champagne e ha deciso di non pagare: da di darsela a gambe. I proprietari lo hanno inseguito, lui si è rifugiato nell'abitacolo del suo camion e ha deciso di pigiare sull'acceleratore per scappare.