Napoli, trovati due cadaveri in un'abitazione

I carabinieri hanno trovato i cadaveri di un uomo e di una donna, entrambi di 56 anni, all'interno di un appartamento a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Si indaga per scoprire dinamica e causa dei decessi, La scoperta dei cadaveri è stata effettuata dai militari in seguito a una telefonata del fratello dell'uomo, allarmatosi dopo non aver ricevuto notizie del familiare da alcuni giorni. La donna era di nazionalità ucraina.