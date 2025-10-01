Napoli, treno affollato e tensioni tra i passeggeri: arrivano le forze ordine

"Ma il vero, drammatico colpo di scena - prosegue la testimonianza - si è materializzato proprio alla fermata di Meta quando, con le condizioni di viaggio ormai critiche, è scoppiata una violenta colluttazione a bordo; vittima un ragazzo che ha ricevuto un violento schiaffone da un signore (per cause ancora da chiarire). Il treno ha quindi fermato la sua corsa alla stazione di Meta, per far scendere tutte le persone in attesa dell'arrivo delle Forze dell'ordine. Dopo 20 minuti, durante i quali i passeggeri si sono divisi tra quelli che chiedevano cosa fosse successo e quelli che avevano visto tutto narrando l'episodio con incredibile ars oratoria, la Vesuviana è ripartita verso Sorrento".