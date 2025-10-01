Napoli, treno affollato e tensioni tra i passeggeri: arrivano le forze ordine

Caos su un convoglio della Circumvesuviana per Sorrento: viaggiatori in piedi sui sedili per far posto agli altri
Il treno è affollato e le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire per disordini tra i passeggeri. Inizio di giornata caotico per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana per effettuare i loro spostamenti. Da ciò che comunica l'Ente Autonomo Volturno, il treno delle 6:17 da Napoli per Sorrento, "causa attesa forze dell'ordine, è ripartito da Meta con 25 minuti di ritardo". Da ciò che si apprende, l'intervento dei tutori della sicurezza si è reso necessario a seguito di alcuni disordini a bordo, che sarebbero legati in particolare alla massiccia presenza di viaggiatori sul convoglio, tra turisti, pendolari diretti a lavoro e studenti. "Si viaggiava con gente in piedi sui sedili per far posto agli altri", le testimonianze prima della rissa a bordo.
La situazione, dopo le iniziali tensioni, sarebbe ritornata normale, consentendo al treno - pur se con ritardo pari a 25 minuti - di riprendere la propria marcia verso Sorrento.
Sulla pagina Facebook "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", testimonianze dei viaggiatori in diretta con tanto di foto. "Il treno da Pioppiano a Meta ha viaggiato con una capienza che ha riscritto il concetto di spazio, con le persone che si sono alzate sui sedili per far spazio ad altre persone", si legge in un post, non senza con una punta di amara ironia.
"Ma il vero, drammatico colpo di scena - prosegue la testimonianza - si è materializzato proprio alla fermata di Meta quando, con le condizioni di viaggio ormai critiche, è scoppiata una violenta colluttazione a bordo; vittima un ragazzo che ha ricevuto un violento schiaffone da un signore (per cause ancora da chiarire). Il treno ha quindi fermato la sua corsa alla stazione di Meta, per far scendere tutte le persone in attesa dell'arrivo delle Forze dell'ordine. Dopo 20 minuti, durante i quali i passeggeri si sono divisi tra quelli che chiedevano cosa fosse successo e quelli che avevano visto tutto narrando l'episodio con incredibile ars oratoria, la Vesuviana è ripartita verso Sorrento".
