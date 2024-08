Napoli, in 4 su Smart ribaltata: denunciata la madre della bimba morta

La madre della bimba di 8 anni morta nell'incidente avvenuto a Giugliano (Napoli) è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale. La donna era a bordo della Smart ForTwo sulla quale viaggiavano quattro persone, nonostante fosse omologata per due passeggeri, e che si è ribaltata in via Domitiana poco prima delle 5 di domenica mattina. Nello schianto ha perso la vita Michelle Volpe, 8 anni, che secondo quanto ricostruito dai carabinieri si trovava in braccio alla madre al momento dell'incidente. A bordo c'era anche la sorella di 16 anni, stipata nel piccolo vano posteriore dell'auto e rimasta ferita.