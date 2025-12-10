Napoli, sentenza per lo scoppio nella fabbrica di fuochi: parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici

"Diciassette anni di carcere per tre morti non sono giustizia". Lo hanno urlato i parenti delle tre vittime dello scoppio della fabbrica di fuochi d'artificio di Ercolano rivolgendo all'esterno dell'aula frasi ingiuriose nei confronti dei parenti degli imputati. "Siamo finiti dallo psicologo - hanno aggiunto - non dormiamo più per il dolore di non poterli baciare". In più di un'occasione alcuni parenti delle vittime hanno cercato il contatto con l'altro gruppo ma sono stati bloccati dai poliziotti. Alcuni hanno accusato dei malori e si è reso necessario l' intervento dei medici.