Due giovani di 22 e 17 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli con l'accusa di rapina aggravata. I due avrebbero preso d'assalto un supermercato in via Mugnano Giugliano con il volto coperto e armati di fucile. Poi, avrebbero tentato la fuga in auto venendo però immediatamente intercettati e bloccati dai militari. Il bottino, di circa 450 euro, è stato recuperato.