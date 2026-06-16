Napoli, titolare di una birreria aggredito davanti al suo locale: è in pericolo di vita

I carabinieri del Vomero, a Napoli, stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo il 50enne avrebbe perso l'equilibrio e, cadendo, avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza - ma in codice rosso - presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.