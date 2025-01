Napoli, perde il controllo della moto e viene travolta da un veicolo: morta 34enne

Una donna di 34 anni è morta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sabato sera a Giugliano in Campania (Napoli). Intorno alle 18:30 la vittima ha perso il controllo della propria moto mentre viaggiava sulla strada statale 7 quater all'altezza delle uscite Lago Patria e Varcaturo in direzione Pozzuoli ed è stata travolta da un veicolo in transito. Il conducente si è fermato a prestare soccorso.