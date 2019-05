Straordinaria impresa di Salvatore Cimmino, atleta disabile privo di un arto inferiore: il 55enne campano ha compiuto una traversata di 30 km da Massa Lubrense (Napoli) a Torre Annunziata in sei ore. L'iniziativa è stata supportata dall'Associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.