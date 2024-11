A Napoli parcheggiatrice abusiva denunciata 41 volte

A Napoli una parcheggiatrice abusiva è stata denunciata ben 41 volte solo nel 2024. Si tratta di una 51enne di Mugnano che martedì ha incassato l'ultima denuncia in ordine di tempo, questa volta da parte dei carabinieri che stavano effettuando controlli nella zona ospedaliera. Undici le persone denunciate e, come per la donna di Mugnano, anche altri non sono nuovi alle forze dell'ordine. Un 36enne e un 55enne contano insieme 24 denunce solo quest'anno, 12 a testa. Altri ne hanno incassate 5, 2 o 3.