6 novembre 2018 17:54 Napoli, padre divorziato vede il figlio solo 11 volte in 11 anni. Il Tribunale: "Deve risarcire per averlo fatto soffrire" Il bambino ha patito molto il distacco dallʼuomo dopo la separazione con la madre

Ha visto suo figlio solo undici volte in undici anni e gli telefonava solo di tanto in tanto. L’uomo, un ex calciatore, dopo il divorzio, si è trasferito in Germania e ha scelto di non occuparsi più del figlio e di non versare all’ex moglie la somma mensile di mantenimento che era stata decretata dal Tribunale di Napoli. A causa di questo suo comportamento, il bambino ha sofferto e ha sviluppato un carattere molto fragile.

Il giudice ha così deciso di sanzionare l’uomo, obbligandolo a raddoppiare la somma dovuta, per un ammontare di 28.354 euro. Il padre del ragazzo, che ora ha 15 anni, dovrà anche risarcire il figlio per la sofferenza che gli ha provocato abbandonandolo, quantificata in 100 euro al mese, per un totale di 13.200 euro.