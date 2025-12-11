Napoli, 29 ordigni "Cobra" in auto con bimbi di due e dieci anni

I carabinieri di Cercola, nel Napoletano, durante un controllo hanno trovato a bordo di un'auto una confezione di 29 ordigni "Cobra" e "Cipolle", per oltre 2 chili e mezzo di polvere pirica, per un potenziale esplosivo enorme. A bordo dell'auto c'erano anche due bimbi di due e di dieci anni e i loro genitori: gli ordigni avrebbero potuto uccidere bambini e genitori e distruggere l'auto. La coppia, composta da un uomo e una donna entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati: l'uomo in carcere e la donna ai domiciliari.