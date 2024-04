Napoli, nave finisce contro banchina del porto: diversi feriti

Forse un guasto tecnico

La compagnia ha comunicato che l'impatto si è probabilmente verificato a causa di un guasto tecnico. La compagnia ha inoltre reso noto di aver attivato tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri e fornirà la massima collaborazione all'autorità marittima per accertare le cause dell'incidente. A bordo della nave, oltre al personale sanitario del 118, sono giunti gli uomini della Capitaneria di porto e la polizia di Stato