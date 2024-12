Napoli, attesa per il miracolo di San Gennaro: il sangue non si è ancora sciolto

Non si è ancora ripetuto il "miracolo" della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il 16 dicembre è l'ultima delle tre date dell'anno in cui è atteso il prodigio, insieme al sabato che precede la prima domenica di maggio e il 19 settembre. Quello del 16 dicembre, che avviene nel giorno della festa del Patrocinio di San Gennaro, è anche detto "miracolo laico", perché la cerimonia è gestita non dalla Chiesa di Napoli e dall'arcivescovo, ma dalla Deputazione di San Gennaro, istituzione nata nel 1527 e presieduta dal sindaco di Napoli. La celebrazione si tiene nella Cappella del Tesoro di San Gennaro all'interno del Duomo di Napoli, ed è presieduta dall'abate Vincenzo De Gregorio. La teca è stata estratta alle 9, prima dell'inizio della celebrazione eucaristica. Dopo la messa, alle 10.03, l'abate ha nuovamente preso la teca con le ampolle del sangue, constatando come fosse ancora solido.