Napoli, lite a un funerale: calci e pugni per colpa dell’eredità

Prima gli insulti, poi le minacce e infine le botte. L’episodio è accaduto a Napoli al termine di un funerale e ha visto coinvolti i parenti del defunto, sembrerebbe per colpa dell’eredità.



La scena è stata ripresa e postata sui social da Pasquale Mallardo, un fotografo che passava casualmente dalla zona: l'uomo ha visto da lontano un gruppo di persone che litigava, mentre una donna cadeva per terra e le autorità intervenivano. Il testimone dell'accaduto ha raccontato a "Pomeriggio Cinque": "Ho catturato un momento assurdo, non sembrava nemmeno un funerale. Ho ripreso quello che stava accadendo ma solo dopo mi hanno spiegato che si trattava di un lutto".



Il video è diventato in breve tempo virale, scatenando commenti, risate ma anche l'ira delle persone coinvolte: "Ho anche ricevuto minacce per via del mio video ma io ho solo ripreso i fatti", spiega basito il fotografo.