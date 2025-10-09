"Legata e sedata perché infastidiva pazienti", muore in ospedale a Napoli

Dopo aver infastidito gli altri pazienti sarebbe stata sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, sarebbe andata in arresto cardiaco. È quanto sarebbe accaduto il 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli, dove una 39enne era arrivata in stato di alterazione a causa dell'alcol che aveva assunto. Ora la famiglia della donna, che soffriva di crisi epilettiche, ha deciso di presentare una denuncia in procura per accertare le cause del decesso. Il legale della famiglia ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che "la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire".