Napoli, l’appello di un’infermiera: "Quando dite che il Covid non esiste vi farei vedere gli occhi dei pazienti che implorano aiuto"

"Quando dite che il Covid non esiste, vi farei assistere a un nostro turno, con tutti i dispositivi di protezione che fanno male e fanno sudare, vi farei capire anche solo per un minuto l'ansia che si prova per la paura di non esserti vestita e svestita bene, la paura di non farcela, la paura di non esserti sanificata al meglio". Comincia così il post-appello su Facebook di Martina Ricci, un’infermiera dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Un messaggio corredato da una fotografia scattata a fine turno in cui mostra i segni lasciati sul suo viso dai dispositivi di protezione. "Vi farei vedere gli occhi dei pazienti che implorano aiuto", aggiunge.