Napoli, l'ex ospedale militare riapre al pubblico: nasce la La Santissima – Community Hub

‘’Sono molto contento della riapertura dell’ex Ospedale Militare di Napoli. La trasformazione di uno spazio inutilizzato in un centro di innovazione, creatività e sperimentazione è un’iniziativa utile per il quartiere e per la città. È un invito a vivere la cultura e a partecipare, un modello di rigenerazione urbana in grado di coniugare obiettivi diversi, ma ugualmente importanti. La riqualificazione degli spazi va di pari passo con la produzione di cultura, con l’offerta di alternative sociali e comunitarie, con la possibilità di fare degli spazi luoghi vivi e pulsanti. Il progetto propone attività per un pubblico eterogeneo, un modello inclusivo e capace di parlare a tutti. La città ha sempre più bisogno di spazi culturali e sociali, ne stiamo aprendo tanti e il nostro impegno, come Amministrazione, andrà sempre in questa direzione’’ ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.