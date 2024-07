Napoli, intossicati dopo aver accettato latte di mandorla da sconosciuto

Ha offerto latte di mandorla ad alcune persone, e tutte sono finite intossicate in ospedale. E adesso è scattata la caccia all'uomo che nel giro di pochi giorni, seguendo lo stesso copione, ha portato in due negozi a Napoli, in zona via Foria, la bevanda rinfrescante. In entrambe le circostanze chi ha ingerito il latte si è sentito male. Sette gli intossicati finiti in Pronto soccorso all'ospedale Pellegrini. Mercoledì si sono sentiti male in tre, il titolare di un esercizio commerciale, sua figlia e una commessa; qualche giorno fa in quattro, tutte commesse in un discount. Sul caso indagano i carabinieri.