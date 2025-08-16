Logo Tgcom24
Cronaca
ENNESIMA TRAGEDIA

Napoli, si schianta con l'auto contro il guard rail: morto un 26enne

16 Ago 2025 - 11:06
© IPA

A Cardito (Napoli) un 26enne è morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. L'uomo ha perso il controllo della propria auto, schiantandosi contro il guard rail. Trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, è deceduto poche ore dopo.

