Napoli, in disaccordo col padre fa esplodere la bomba davanti a casa per dargli una lezione

Un 20enne incensurato, in disaccordo sulla gestione economica del padre, ha pensato di dargli una lezione facendo esplodere un ordigno davanti a casa. E' accaduto a Terzigno (Napoli). L'esplosione è stata potentissima: ha causato gravi danni alla facciata dell'edificio, danneggiato quattro auto in sosta e anche una macchina che transitava in quel momento, guidata da un 76enne che ha riportato lievi escoriazioni.