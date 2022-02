Napoli, giovani vandalizzano la statua di Totò e urlano: "Uomo di m..." e "Sporco"

"Questo è un atto vergognoso, un'offesa a una figura simbolo per tutta la nostra comunità - hanno aggiunto - È ora di finirla con il giustificare certe azioni, riducendole a semplici bravate, così facendo non metteremo mai un freno. Vogliamo interventi severi contro questi vandali che possano essere da esempio anche per tutti gli altri". Borrelli ha anche pubblicato il video in questione sul suo profilo social.