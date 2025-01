Napoli, frate commissionò rapina per coprire abusi sessuali: nuovi arresti

Nuovi arresti per la vicenda di una rapina commissionata da un frate, relativa al periodo in cui svolgeva le sue funzioni nella Basilica di Sant'Antonio da Padova ad Afragola (Napoli). I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, che dispone il carcere per una persona e i domiciliari per altri due soggetti, tutti ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso. Il reato sarebbe stato commissionato per "recuperare" dai cellulari alcuni video, foto e chat "compromettenti" a sfondo sessuale che riguardavano dei frati.