Napoli, per scattare un selfie cade dal Monte Echia: grave turista 20enne

Un turista siciliano di 20 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere caduto mentre tentava di scattarsi un selfie sulla terrazza panoramica dell'Anfiteatro del Monte Echia, nella zona di Santa Lucia, a Napoli. Il giovane si sarebbe, forse, sporto troppo e sarebbe quindi precipitato per diversi metri. Soccorso, il 20enne è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale Vecchio Pellegrini dove, a seguito delle lesioni riportate, è stato sottoposto a un'operazione chirurgica. È in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando.