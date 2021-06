Napoli, blitz all'alba in albergo: Emilio Fede svegliato alle 4 di mattina da due agenti della questura

Emilio Fede si è recato a Napoli per partecipare al funerale della moglie Diana de Feo , scomparsa a 84 anni martedì scorso. Intorno alle 4 di venerdì 25 giugno, il giorno dopo la funzione religiosa, due agenti della questura di Napoli hanno bussato alla camera di albergo dell'ex direttore del Tg4 per controllare che fosse in regola con le autorizzazioni del tribunale di Sorveglianza di Milano sul trasferimento nella città partenopea, essendo Fede agli arresti domiciliari. "È tutto vero - racconta il giornalista al quotidiano Il Roma - Non ho parole. Ma in che Paese siamo?"

"Ero arrivato in auto mercoledì notte da Milano, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni del caso per la mia posizione detentiva, per salutare e dare l'addio all'unico grande amore della mia vita, la mia Diana. Avevo poi preso parte ai funerali nella chiesa del Vomero e dopo un cena veloce con mia figlia ero rientrato in albergo, accompagnato dalla mia assistente, che mi aiuta in ogni momento della giornata, non essendo io più autonomo nei movimenti", ha raccontato Fede.



Quando dalla portineria dell'albergo hanno cercato di svegliarlo, lui dormiva. Così, hanno contattato la sua assistente per annunciargli il controllo. "Era già capitato a dicembre la stessa cosa e sempre intorno alle quattro del mattino. Stessa scena, stessa storia. Ho cercato di spiegare che ero stato autorizzato regolarmente per gravi motivi di famiglia, ma solo dopo un meticoloso controllo dei documenti miei ma anche della mia collaboratrice, hanno lasciato la camera", ha spiegato il giornalista.



"Non mi crederete, ma era trascorso oltre un'ora dal loro arrivo. Assurdo, assurdo. Ancora una volta hanno voluto trattarmi come un boss. Ricordate quando lo scorso anno piombarono nel ristorante del lungomare, mentre festeggiavo il mio 89esimo compleanno con mia moglie Diana, e fui arrestato per evasione dai domiciliari di Milano? Insomma non ho parole, giudicate voi", ha concluso Fede.