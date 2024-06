Napoli, barca travolge e uccide una 30enne in kayak e poi si allontana

Sabato pomeriggio, nelle acque di Posillipo, a Napoli, nei pressi della residenza presidenziale Villa Rosebery, una 30enne di Voghera (Pavia) è morta dopo essere stata travolta da una barca. La vittima, Cristina Frazzica, era a bordo di un kayak con un amico, un avvocato napoletano, quando i due sono stati investiti da una imbarcazione che ha proseguito la navigazione senza fermarsi per prestare soccorso. Il legale, anche lui sbalzato in mare, è stato soccorso. Le informazioni rese da quest'ultimo saranno fondamentali per fare luce sulla tragedia. Ora è caccia alla barca. Le operazioni di ricerca del natante sono coordinate dalla Procura di Napoli, che ipotizza i reati di omicidio colposo e omissione di soccorso.